Türkiye Gazetesi

Edirne’nin Kapıkule yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da kendi imkanlarıyla müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

Artvin’de çıkan yangında otel kullanılamaz hale geldi Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangından otel personeli ve misafirlerin etkilenmediği öğrenildi.

Bandırma'da cezaevinde yangın çıktı Balıkesir’de bulunan Bandırma Açık Cezaevi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmanın sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Arnavutköy'de buğday tarlasında yangın çıktı Arnavutköy'de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ekiplerin de müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın sonucunda söndürüldü.