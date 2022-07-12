Türkiye Gazetesi

Kavuran sıcaklar Avrupa'nın kapısına dayandı. Sıcaklıkların 40 dereceleri geçmesi bekleniyor. İspanya ve Portekiz'de 46, Fransa'da 39, İngiltere'de ise sıcaklıkların 43 dereceyi bulması bekleniyor. Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık görüldüğünü belirtirken, birçok ülkeden vatandaşları için sıcak hava konusunda uyarı geldi.

Sosyal medya hesabından Avrupa'da beklenen sıcak hava dalgası ile ilgili açıklamalarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2003 yılında meydana gelen sıcak hava dalgasını anımsattı. Prof. Dr. Şen, sıcak hava dalgasının Avrupa'da daha önce yol açtığı can kayıplarına değindi ve tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

TATİL YERLERİNDE HAVA GÜNEŞLİ VE SICAK

Şen'in paylaşımında yer verdiği ifadeler şu şekilde:

"Bugün Doğu Karadeniz kıyı, Orta ve Batı Karadeniz iç kesiminde yağmur var. Diğer bölgelerde önemli bir hadise yok. Tatil yerlerinde hava güzel güneşli sıcak. Perşembe günü İzmir'in kuzeyi, Dikili, Çandarlı, Ayvalık, Edremit körfez çevresi, Bursa ve Bilecik'de sağanak yağış kuvvetli"

"80 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU"

"2003 yılında Avrupa'da sıcak hava dalgası, Fransa'da 35.000 kişinin ölümüne avrupada 80.000 kişinin ölümüne neden olmuştu. Perşembe gününden itibaren 5-6 gün sürecek sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkileyecek. Özellikle İspanya, Portekiz, Fransa'da ortalamanın 10-12 C üzerinde sıcaklıklar"

Sel tehlikesi sürüyor! Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (11 Temmuz 2022 hava durumu) Meteoroloji 11 Temmuz 2022 hava durumu raporunu yayınladı, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde hava nasıl olacak belli oldu. Karadeniz ve İç Anadolu'nun orta kesimlerini uyaran MGM, 6 kent için sarı kodlu uyarı vererek sel ve su baskını konusunda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.