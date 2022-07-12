Türkiye Gazetesi

Akseki ilçesinde sabah namazı için evden çıkan Mehmet Erdoğan, sabah namazı için camiye gidip döndüğünde eşi 75 yaşındaki Miyase Erdoğan’ın evde olmadığını gördü. Evin çevresini ve mahalle içerisinde gidebileceği yerleri arayan Mehmet Erdoğan, eşini bulamayınca mahalle muhtarına ve komşularına haber verdi.

HER YERDE ARANIYOR

Mahalleli dört bir yandan şeker hastası olduğu bildirilen kadını aramaya başladı. Yaşlı kadını hiçbir yerde bulamayan yakınları daha sonra durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve Süleymaniye mahallesi olmak üzere yakın mahallelerden de vatandaşların Miyase Erdoğan’ı arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

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