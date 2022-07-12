Yayla festivaline giden 18 yaşındaki genç üzerinde bulunduğu traktörün devrilmesi sonuc canından oldu, kazada 2 kişi de yaralandı. Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sofular Mahallesi'nde meydana geldi.
FESTİVALE GİDİYORDU
Kunduz Dağı Yayla Festivaline gidenlerin üzerinde bulunduğu M.K. idaresindeki 55 H 3494 plakalı traktör devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yalçın Gürel (18) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şişli’deki kazanın detayları ortaya çıktı: Scooterlı genç kadın feci kazada hayatını kaybetti Şişli'de aracın çarptığı scooterlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Scooter kullanırken hayatını kaybeden kişinin 23 yaşındaki Dilara Gül olduğu öğrenildi. Gül'den geriye dans ettiği sırada çekilen görüntüleri kaldı.
Kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı Ankara’da kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 1’si ağır, 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.