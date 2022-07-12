Giresun'un Çamoluk ilçesinde doğada topladıkları mantardan yedikten sonra zehirlenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut yaptığı açıklamada, Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde 14 kişinin doğada topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanmaları üzerine Alucra Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti.
DURUMLARI CİDDİ, YOĞUN BAKIMA ALINDILAR
Hastaların Giresun ve Trabzon'daki hastanelere sevk edildiklerini aktaran Bulut, "Sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım izlemleri devam ediyor. Gerekli planlamalarını yaptık." ifadesini kullandı.
Bulut, ülke genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların tüketimin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında da artış olabileceğine dikkat çekti.
Mantar toplamaya gittiler, Rus İHA'sı buldular Gümüşhane’de mantar toplamaya giden vatandaşlar dağlık arazide Orlan-10 modeli olduğu değerlendirilen Rus İHA'sı buldu. Rus İHA'sının ne zaman düştüğü belirlenemedi.
Yıllardır topluyorlardı! Hindistan’da mantar yiyen herkes teker teker ölmeye başladı Hindistan’da mantar alarmı başladı. Chapatoli köyünde çay toplayan çalışanlar tarlada buldukları mantarlardan dolayı zehirlendi. Mantarları yiyen yerel halk kusma ve titreme ile hastaneye kaldırıldı. Mantarı yiyen birçok kişi hayatını kaybetti.
Mantar zehirlenmelerine dikkat: Karaciğer yetmezliğinden ölüme kadar götürüyor Acil Servis Uzman Hekimi Hakan Özerol, Türkiye'de 100'den fazla zehirli mantar türü olduğunu belirterek, bunların organ yetmezliğinden ölümlere kadar ciddi sonuçlara yol açabildiğini söyleyip uyarılarda bulundu. Peki, mantar zehirlenmesi nasıl anlaşılır, hangi belirtilerle ortaya çıkar? İşte bilmeniz gerekenler…