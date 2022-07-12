Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı komşusunu tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Hazro ilçesi merkez Bahçe Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet B. (24) bahçesini suladığı esnada yanına giden komşusu Kemal Yorulmaz (64) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahın ateşlendiği olayda Kemal Yorulmaz ağır yaralandı.

YAŞLI ADAM KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

İhabar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Dicle Üniversitesi hastanesine kaldırılan talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS KAÇAN KATİLİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken kaçan Mehmet B.'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Tartıştığı komşusunu apartman girişinde öldürdü Konya’da tartıştığı komşusu tarafından sırtından av tüfeğiyle vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Komşusuna tencereyle saldırdı, hapis cezası aldı Adana'da komşu olduğu genç kadını tencereyle yaralayan kadına, 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.