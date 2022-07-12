Türkiye Gazetesi

Elazığ’da düzenlenen şenlikte halay çekerken aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren biri kişi hayatını kaybetti. Kovancılar ilçesinde düzenlen şenliğe katılan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, bir süre sonra halaya girdi. Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Yılmaz, bir anda yere yığıldı.

Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken Yılmaz’a ilk müdahale olay yerinde köylüler tarafından yapıldı. Yıldırım, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Halay çekerken öldü! Tekirdağ'da sünnet düğününe giden şahıs, halay çektiği esnada kalp krizi geçirip öldü.

Halayda çıkan 'müzik' tartışmasında kan aktı Düğünde halay çekilirken müziğin kesilmesi ile iki kişi arasında çıkan tartışma düğün sonrasında da devam etti. Kavgada bıçaklanan Ferdi Alparslan hayatını kaybederken, bıçaklayıp ölümüne neden olan E.A. ise gözaltına alındı.