Türkiye Gazetesi

İnceburun'da cesedin fark edilmesi üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi savcının incelemesinin ardından bulunduğu kayalıklardan kaldırarak Sinop Belediyesi cenaze aracına yükledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan otopsi sonrası cesedin kimliği, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyündeki Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı olduğu tespit edildi. Recep Bakırcı, babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için köye gelmiş, yağan sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Günlerdir bölgede arama çalışmaları sürdürülmüş fakat cesedine ulaşılamamıştı. Cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderilecek.

MSB, Kastamonu sel felaketinin Göktürk-1 Uydu görüntülerini yayınladı Hafta içinde yurdun farklı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış, Batı Karadeniz ve Ankara’da sel felaketine yol açtı. Selden en fazla etkilenen şehirlerin başında ise Kastamonu geliyor. Kastamonu’nun ilçelerindeki selin şiddeti Türkiye’nin milli uydusu Göktürk-1 ile uzaydan görüntülendi.

Kastamonu'daki selde kaybolan gençle ilgili yeni gelişme! Kıyafeti ve ayakkabısı bulundu Kastamonu'nun Küre ilçesinde babasını hacca yolcu etmek için geldiği köyünde sele kapılan 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu.