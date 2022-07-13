Türkiye Gazetesi

Acıpayam ilçesinde; henüz kimliği açıklanmayan şüpheli, bir süre önce boşandığı ve evlenerek Ören Mahallesi’ne yerleşen eski eşi Emine Aksoy’un evine geldi.

Tartışmanın ardından silahına sarılan şüpheli, eski eşi Emine Aksoy ve yeni eşi Mehmet Aksoy'u öldürdü.

Rastgele açılan ateş sonucu Aksoy’un annesi de ağır yaralandı.

Olayın ardından kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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