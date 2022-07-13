Türkiye Gazetesi

Sinop’ta, yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Murat Kiriş’in kullandığı otomobil, Boyabat ilçesi Çakıroğlu mevkisinde karşı yönde gelen sürücüsü tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Can, Hasan Ağıl ile Ersin ve Şerif Al hayatını kaybetti.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada hayatını kaybedenlerin Boyabat ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Saraydüzü ilçesine gittikleri öğrenildi.

İHH ekibi Togo'da kaza geçirdi: 3 ölü, 2 yaralı İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ekibi, kurban çalışmaları için gittiği Togo'da kaza geçirdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Bayramın kaza bilançosunu Bakan Soylu açıkladı! 3 günde 25 kişi hayatını kaybetti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram trafiğinde vatandaşlara ‘emniyet kemerini ihmal etmeyin’ çağrısı yaptı ve bayramın ilk üç gününde yaşanan trafik kazalarında toplamda 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.