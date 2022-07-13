Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Van-Çatak karayolu üzerindeki Elmacı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yoldan çıkarak takla attı.

2 ÖLÜ, 8 YARALI

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada Eyüp Tüci ve Ömer Tutal hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Son dakika: Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Van’ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz Van'da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda Çatak kırsalında çıkan silahlı çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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