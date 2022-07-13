Sabah saatlerinde Van-Çatak karayolu üzerindeki Elmacı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yoldan çıkarak takla attı. 

2 ÖLÜ, 8 YARALI

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada Eyüp Tüci ve Ömer Tutal hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Son dakika: Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem Son dakika: Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Van’ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz Van'da sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz Van'da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda Çatak kırsalında çıkan silahlı çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da kaçan minibüsün tekerine ateş açıldı, ölü ve yaralılar var Van'da kaçan minibüsün tekerine ateş açıldı, ölü ve yaralılar var Van'ın Saray ilçesi kırsalında jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli minibüsün tekerlerine açılan ateş sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 12 kişi yararlandı.