Türkiye Gazetesi

Doğada yetişen mantarlar kırsal kesimlerde yaşayanların sıklıkla tükettiği türden ancak bazı mantarlar var ki ölüme bile sebep olabiliyor. Giresun Çamoluk'ta 14 kişi matradan zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Konu üzerine Giresun Valiliği'nden uyarı geldi.

Tedavileri devam eden kişilere acil şifalar dilenen açıklamada, "Doğada yetişen mantarlar hususunda tüm vatandaşlarımızın son derece dikkatli olmasını ve şüpheli mantarın kesinlikle tüketilmemesini önemle hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün yazılı açıklamasında ise 14 kişinin Giresun, Trabzon, Sivas ve Gümüşhane'deki hastanelerde tedavilerine devam edildiği açıklandı.

'ŞÜPHELİ MANTAR' TÜKETMEYİN'

Ülke genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesi ve tüketimin artmasına bağlı zehirlenme vakalarının yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülmesi olasıdır. Zehirlenme belirtileri, mantarda bulunan zehrin niteliğine göre 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabilmekte ve çeşitlilik gösterebilmektedir." denildi.

'BELİRTİLER VARSA HASTANEYE BAŞVURUN'

Açıklamada, mantarın yenilmesinin ardından 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme belirtilerinin görülebileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Vatandaşlarımızın doğada yetişen ve zehirli olması muhtemel mantarları kesinlikle tüketmemeleri ancak tüketmeleri sonucunda ilgili belirtilerin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşumuza başvurmaları hayati önem taşımaktadır."

Giresun'da mantardan zehirlenen 14 kişi yoğun bakıma kaldırıldı Doğadan mantar toplayanlar bu habere dikkat! Giresun'da 14 kişi hastanelik oldu, durumları ağır. Zehirlenenlerin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Mantar toplamaya gittiler, Rus İHA'sı buldular Gümüşhane’de mantar toplamaya giden vatandaşlar dağlık arazide Orlan-10 modeli olduğu değerlendirilen Rus İHA'sı buldu. Rus İHA'sının ne zaman düştüğü belirlenemedi.

Yıllardır topluyorlardı! Hindistan’da mantar yiyen herkes teker teker ölmeye başladı Hindistan’da mantar alarmı başladı. Chapatoli köyünde çay toplayan çalışanlar tarlada buldukları mantarlardan dolayı zehirlendi. Mantarları yiyen yerel halk kusma ve titreme ile hastaneye kaldırıldı. Mantarı yiyen birçok kişi hayatını kaybetti.