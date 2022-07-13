Türkiye Gazetesi

Sokak köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. Daha önce Gaziantepi, Antalya ve birçok yerde olduğu gibi sokak köpekleri nedeniyle birçok insan yaralanmış hatta hayatını kaybetmişti. Sokak köpeği dehşeti devam ederken bu kazalara bir yenisi daha eklendi.

Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada arkadaşlarıyla gezen Hüseyin Ç. (9) ile Ömer Ensar G. (7), yolun karşısına geçtiği sırada bölgede bulunan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

KÖPEKLERDEN KAÇMAK İÇİN KENDİLERİNİ YOLA ATTILAR

Köpeklerden kaçmak için birden kendilerini yola atan 2 çocuğa, G.Y. kontrolündeki 33 AEC 486 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuklara, ilk müdahaleyi otomobilin içinde bulunanlar yaptı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Daha sonra kendi otomobiliyle çocukları Mersin Şehir Hastanesine götüren şoför, çocukların tedaviye alınmasını sağladı. Kafasında kırıklar olan Ömer Ensar G.'nin durumunun ağır olduğu, ayağında kırık bulunan Hüseyin Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre bölgede gezen çocuklar, yolun karşısından karşıya geçmeye çalışıyor. Orta refüjdeyken köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklardan 2'si kendisini birden yola atarken, o sırada bölgeden geçen bir otomobil çocuklara çarpıyor.

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