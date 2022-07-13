Türkiye Gazetesi

Korkunç olay Karasu Aziziye Mahallesi Şehit Atıf Ödül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için İstanbul’dan Karasu’ya gelen 18 yaşındaki Eren Topal’dan ailesi bir süre gençten haber alamadı. Endişeli aile, durumu Topal’ın yakınlarına bildirdi.

BANYODA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Eve giden yakınları, Eren Topal’ı banyoda hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Topal’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Gencin kesin ölüm sebebi ise otopsi sonrasında belli olacak.

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