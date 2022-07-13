Türkiye Gazetesi

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış sebebi de belli oldu. Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahale ederken alevler, Rüzgar Enerji Santralleri’nin de (RES) etrafını sardı. Ayrıca İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

KAYNAK MAKİNASININ KIVILCIMI YANGIN ÇIKARDI

Yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

İzmir'de Çeşme'de yangın! Rüzgarın etkisiyle yangın büyüyor İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale edilirken Orman Genel Müdürlüğü , Muğla'nın Datça ilçesi ve İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınlarına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi. Yangının otoban ve rüzgar enerji santrallerine yaklaştığı öğrenildi. Ayrıca İzmir-Çeşme otoyolu yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Öte yandan çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor.

Datça'da orman yangını! Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken Muğla Valiliği yangına ilişkin açıklama geldi. Valilik yaptığı açıklamada " Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır." ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye hareket etti. Yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü ve Mesudiye Mahallesi'nde evlerin boşaltıldığı öğrenildi. Yangını söndürme esnasında itfaiye araçlarından birin devrildi.