Türkiye Gazetesi

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde bulunan Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmi Arıkan’ın çiftliğine gece geç saatlerde gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker bıçaklı saldırıya uğradı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Defalarca bıçak darbesi alan Arıkan ve Eker olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çiftlik çalışanlarının Arıkan ve Eker’in cansız bedenlerini bulmalarının ardından olay jandarma ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’in cansız bedenleri otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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