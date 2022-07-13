Türkiye Gazetesi

Atilla Çelebi’nin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları eski genel müdürlerimizden Kaptan Pilot Atilla Çelebi'nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. THY ailemizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.

Türk Hava Kuvvetleri'nden ayrıldıktan sonra çeşitli hava yolu şirketlerinde ve THY’de pilotluk yapan Atilla Çelebi, 1994-1997 yılları arasında THY Genel Müdürü olarak görev almıştı.

Çelebi’nin cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.