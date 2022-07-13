Türkiye Gazetesi

Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan yaşlı adam 30 saat sonra ormanlık alanda bulundu. Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan Fazıl Çukurlu'nun (79) yakınları, yaşlı adamdan 12 Temmuz günü saat 10.00'dan bu yana haber alamadıklarını belirterek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

30 SAAT SONRA ORMANDA BULUNDU

AFAD, jandarma, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yürütülen arama çalışmalarının 30. saatinde, evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yaşlı adamın önce bastonu, ardından da kendisi sağ olarak bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Fazıl Çukurlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği bildirildi.

Kayseri'de kayıp çocuk bulundu Kayseri'de güven timleri bir başına sokakta gezen kayıp çocuğu bularak ailesine teslim etti.

Kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde 4 Temmuz’dan beri kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.