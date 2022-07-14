Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiye göre 14 Temmuz günü hava durumu doğu belgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteorolojiden alına tahminlere göre kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji Ege Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Sel tehlikesi sürüyor! Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (11 Temmuz 2022 hava durumu) Meteoroloji 11 Temmuz 2022 hava durumu raporunu yayınladı, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde hava nasıl olacak belli oldu. Karadeniz ve İç Anadolu'nun orta kesimlerini uyaran MGM, 6 kent için sarı kodlu uyarı vererek sel ve su baskını konusunda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.