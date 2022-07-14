Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da 23 yıldır evlat hasreti çeken ve birçok tüp bebek merkezinde defalarca başarısız tüp bebek denemesi olan 46 yaşındaki Nilcan ve Ramazan Akça çifti, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu.

6 yıl önce ilk çocuğunu kucağına alan çift ikinci çocuk için başvurduklarında polistik over tanısı konularak fitoterapi ve akupunktur tedavisi uygulandıktan sonra ilk denemede ikinci çocuk başarısı elde edildi.

11 BAŞARISIZ DENEMEDEN SONRA MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Toplamda birçok klinikte 11 defa başarısız denemesi olan ve gebelik kesesini gören Akça çifti, bebeğin kalp atışlarını duyduktan sonra mutluluk gözyaşları döktü. Gözlerine inanamayan çift, bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladı.

Tüp bebek tedavisi hangi durumlarda uygulanabilir? Anne baba olma hayali kuran bireylerin doğal yolla çocuk sahibi olamaması durumunda tüp bebek tedavisi tercih ediyor. Peki, tüm bebek tedavisi hangi durumlarda uygulanıyor? Tüm bebek tedavisi için gerekli durumlar neler? Tüp bebek tedavisi ne zaman yapılır? Konuyla ilgili tüm soruların cevapları…

Tüp bebekte yeni umut: Bozuk embriyodan sağlıklı bebek Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş’ın yaptığı bir çalışma, bozuk embriyoların anne karnında kendi kendini tamir ettiğini gösterdi. Hasarlı embriyo transfer edilen 100 kadından 43’ünde gebelik gerçekleşti, 25’i sağlıklı doğum yaptı.