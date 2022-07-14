Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Adıyaman’da insanlar kadar hayvanlar da sıcaktan etkileniyor. Bir işletmenin çalışanları bahçede ayçiçeğinin gölgesinde hareketsiz halde duran engerek yılanını fark etti.



Çalışanlardan Mahmut Şen, yılanın sıcaktan etkilendiğini fark edip plastik bir kapta su getirdi. Yılanı kuyruğundan yakalayan ve su içirmeye çalışan işçinin korkusuz tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Yarım metreyi geçen engerek yılanına su içirmek için uzun uğraşlar veren işçi, daha sonra yılanın üzerine su dökerek serinlemesini sağladı. Serinleyen yılan daha sonra güneşten gölgeye ilerledi.

Seyir halindeyken arabasının camındaki yılanı fark etti, hayatının şokunu yaşadı Araba süren bir kadın, camın önünde kendisine doğru bakan yılanı fark edince büyük bir şok yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

1,5 metrelik yılanların dansı kamerada Elazığ Harput'ta Havaların ısınmasıyla yılanlar gün yüzüne çıktı. Elazığ'ın Harput ilçesinde 1.5 metre uzunluğundaki yılanların dansı dikkat çekti.

Havalar ısınınca ortaya çıktılar! 1,5 metrelik yılanların dansı kamerada Sıcaklıkların yurt genelinde iyice artması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte birçok ilden yılan haberleri gelmeye başladı. Gelen ihbarlara her geçen gün bir yenisi eklenirken, son olarak Bingöl'de 1,5 metrelik dev iki yılanın dansı kameralara yansıdı.