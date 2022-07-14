Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi’nde, 13 Temmuz Çarşamba akşamı meydana gelen olayda, iddiaya göre özel bir klinikte çalışan 34 yaşındaki diş hekimi Atalay Gençel, önceki gece tedavi için gelen M.G.B. isimli hastanın dişini çektikten sonra taburcu etti. Daha sonra M.B.G. isimli hastanın, daha önce tedavi olduğu Onur B. isimli doktorun kliniği hakkında olumsuz yorum yaptığı iddia edildi. Yapılan olumsuz yorumu gören Onur B. isimli diş hekimi, hastasını tedavi eden meslektaşı Atalay Gençel’i önce tehdit etti sonra da evinin önünde saldırdı. Görüntülerin devamında, diş hekimi Atalay Gençel’in yerlerde sürüklenmesi ise dikkat çekti.

“KLİNİKTEKİ DOKTOR BİZİM KLİNİPE GELEREK BENİ SORMUŞ”

Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan ve neden saldırıya uğradığını bile bilmediğini söyleyen diş hekimi Atalay Gençel, “Klinikte gece nöbetçiyken bir hasta yoğun diş ağrısı şikâyeti ile geldi. Başka bir klinikten geldiğini ve dişinin ağrısının geçmediğini söyledi. Ben de müdahale ettim. Dişte apse olduğunu ve dişin çekilmesi gerektiğini söyledim. Hastaya dişi çekebileceğimizi ama isterse tedavi aldığı diğer klinikte de çekim yaptırabileceğini söyledik. Hasta da bize ‘siz çekin hocam’ dedi. Hastanın dişini çektik ve hastayı uğurladık. Sonrasında da ertesi gün diğer klinikteki doktor bizim kliniğe gelerek beni sormuş” dedi.

SAĞLIKTA ŞİDDET DEVAM EDİYOR

Saldırı anlarını da anlatan diş hekimi Gençel, “Ertesi gün akşam 19.00 sıralarında işimden çıktım ve evime doğru gidiyordum. Evimin önündeyken birisi arkadan bakar mısınız diye seslendi. Buyurun dedim. Elimden telefonu almaya çalıştı ve sonrasında da direkt saldırmaya başladı. Tekme ve yumruklar attı. Yerlerde sürükledi beni. Ve işin üzücü tarafı da bana saldıran kişinin de diş hekimi bir arkadaşımız olduğunu öğrendim. Buna çok üzüldüm. Bir diş hekimi arkadaşımız bu saldırıyı yaptı bana. Çok üzücü bir durum. Keşke bunu yapmadan önce bizi arayıp derdi sorunu neymiş söyleseydi. Sonrasında öğreniyoruz ki hasta ilk gittiği klinik hakkında sosyal medyada olumsuz yorumlarda bulunmuş. Klinik sonrasında hastaya ulaşıyor ve yorumu sildiriyor.” ifadelerini kullandı.

“SALDIRIYI YAPAN DA BİR HEKİM”

Olay sonrası çok üzüldüğünü belirten ve bir hekimin başka bir hekime böyle bir saldırıda bulunmasının çok garip olduğunu söyleyen diş hekimi Gençel, “Saldırıyı yapan kişinin de bir hekim olması ayrı bir üzücü durum. Hasta yakınlarının saldırmasına alışmıştık ama bir hekimin başka bir hekime saldırması çok garip. Saldırgan hekim hakkında şikayetçi oldum” şeklinde konuştu. Saldırı sonucu vücudunun pek çok yerinden yara aldığını söyleyen Gençel, “Saldırı sonucunda gözümde morluk ve şişlik var. Dudağımda şişlik ve dikiş var. Başımın sağ tarafında şişme var, kafamın üst kısmına iki dikiş atıldı. Kulaklarımın arkasında şişlik var. Dizimde sıyrık ve yaralar var” diye konuştu.

Türkiye, sağlık hizmeti ihracatında liderliğe gidiyor Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre 2021’de 1.5 milyon uluslararası hasta tedavi için Türkiye’ye gelirken, potansiyelin bunun çok üzerinde olduğu ifade ediliyor.