Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari turu yapan cipin uçuruma devrilmesi sonucu 1'i turist 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Side'den safari için Oymapınar Mahallesi'ne tura çıkanları taşıyan Hacı Bölükbaşı Dinç idaresindeki 07 NZP 12 plakalı üstü açık safari cipi, Manavgat Barajı yakınlarında uçuruma devrildi.
100 METRE YUVARLANDILAR
Yaklaşık 100 metre yuvarlanan cipin sürücüsü Dinç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4'ü turist 9 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı turistlerden biri, hastanede hayatını kaybetti.
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