Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen korkun. kazada 3 kişi yanarak can verdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, Korkuteli-Bozova Karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Korkuteli istikametinden Bucak istikametine giden Ö.K. idaresindeki tır, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.

YANAN ARACIN İÇİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yanan araçlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz tarafından söndürüldü. Kazada kamyonet içinde bulunan Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yanarak hayatını kaybeden, tır sürücüsü Ö.K. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen hava ambulansı ile Antalya’ya sevk edilen tır sürücüsü Ö.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen kişinin cansız bedenleri ise otopsi için Antalya’ya gönderildi.

Tır ve kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, kaza sonrası Korkuteli-Bozova karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

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