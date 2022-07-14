Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramının birinci gününde meydana gelen feci kazada Bekir Coşkun yönetimindeki lüks aracın arkadan çarptığı otomobilde bulunan karı koca hayatını kaybetmiş, 2 yaşındaki çocukları ise hastanelik olmuştu. Kaza sonrası serbest bırakılan sürücü İHA'nın haberinden sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ankara-Niğde Otobanında Kurban Bayramının birinci gününde yaşanan kazada Bekir Coşkun yönetimindeki otomobilin arkadan çarptığı otomobilde bulunan İbrahim Köktaş olay yerinde, anne Rumeysa Erva Köktaş ise kaldırıldığı Kırşehir Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan iki yaşındaki kızları Ayşe Sena Köktaş ise Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.



KAZA SONRASI SERBEST KALMIŞTI, İHA'NIN HABERİNDEN SONRA TUTUKLANDI

Kazaya sebep olan sürücü Bekir Coşkun jandarmanın olay yerinde hazırladığı tutanak raporunda asli kusurlu bulunmasına rağmen tutuklanmayarak serbest bırakıldı. İhlas Haber Ajansının konuyu gündeme taşımasının ardından söz konusu olay ile ilgili kaza tespit tutanağının kolluk tarafından 13 Temmuz 2022 tarihinde Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi üzerine şüphelinin kusurlu olduğu, diğer araç sürücünün kusurunun bulunmadığının tespit edildi. Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelinin mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği, şüphelinin 14 Temmuz 2022 tarihinde Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi. Şüphelinin taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklama talepli olarak Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Şüpheli Bekir Coşkun, Şereflikoçhisar Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

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