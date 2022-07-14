Buca ilçesinde gerçkeleşen feci olayda Kader D, Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'ndeki evinde yakınları tarafından ölü bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet izi bulunan Kader D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL KOCASI ÇIKTI
Polis ekipleri, olay yerinden kamyonetle kaçan Kader D'nin eşi şüpheli H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
H.D'nin kullandığı kamyonetin Çamkule Mahallesi istikametine gittiğini belirleyen polis ekipleri, yolda güvenlik noktası oluşturdu.
KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Kamyoneti durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, üzerinde kardeşi A.D'ye ait kimlik bulunan cinayet şüphelisi H.D'yi yakaladı.
Gözaltında alınan zanlı H.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Kader D'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazenin Erzurum'un Karaçoban ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
OĞLUNU ARAYIP "ANNENLE TARTIŞTIK" DEMİŞ
Gözaltına alınan cani kocanın, eşini bıçakla yaralayıp evden ayrıldıktan sonra telefonla aradığı oğluna, "Annenle tartıştık. Eve git sakinleştir." dediği, eve giden oğlunun ise evde annesinin cansız bedenini bulduğu öğrenildi.
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