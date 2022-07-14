Türkiye Gazetesi

Aksaray'da bir düğünde pompalı tüfekle rastgele ateş açarak 2 kişiyi hastanelik eden zanlı serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüpheli M.A.B'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Serdar B. ve Arif B'nin taburcu edildiği öğrenildi.

Taşpazar Mahallesi'ndeki düğün töreninde, bir kişinin pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açması sonucu Serdar B. (48) ve Arif B. (42) yaralanmıştı.

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