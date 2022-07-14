Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ağaçtan düşen bir eski ülkü ocakları başkanı Barış Saka 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Bağlık suyu mevkisinde yaşandı. 60 yaşındaki Barış Saka evinin önündeki ağaçtan düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Barış Saka yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eski Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı Barış Saka düzenlenen cenaze töreni sonrası şehir mezarlığına defnedildi.

Ağaçtan düşen belediye başkanı hastanelik oldu Bilecik Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden çıktığı ağaçtan düşerek hastanelik oldu.

Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti Samsun'da bir kişi budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.