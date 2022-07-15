İnegöl ilçesinde yaşayan Fırat H.(26), evin anahtarını içerde unuttu.
Apartmanın 2. katına çıkmak için önce araç garajının çatısına çıktı.
BETON ZEMİNE ÇAKILDI
Çatıdaki plastik saçların kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.
Yaralanan adamın imdadına ailesi yetişti.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Oğluyla çatı tamir ederken düşüp beton zemine çakıldı Kocaeli'de oturdukları evin çatısını tamir etmek için oğluyla birlikte çatıya çıkan baba, bir anlık dikkatsizlikle aşağı düşüp ağır yaralandı.
Akıl almaz kaza! Tavan delindi 3 metre zemine çakıldı Arkadaşının iş yerinde malzeme almak üzere batar katına çıkan şahıs bir anda zeminin delinmesiyle kendini 3 metre aşağıda buldu.