Türkiye Gazetesi

Gölbaşı Kurugeçit Mahallesinde bulunan çocuk oyun parkında sarıkız örümceği görüldü. Parkta oynayan çocukların aileleri tarafından fark edilen sarıkız örümceği herhangi bir zarar vermeden vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

GÜÇLÜ ZEHRE SAHİP

1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen sarıkız örümceği güçlü zehre sahip olan örümcekler arasında yer alıyor. Herhangi bir sarıkız örümceği ısırılması vakasında doktora başvurulması öneriliyor.

BAŞ DÖNMESİ VE KUSMA GİBİ BELİRTİLERE DİKKAT!

Zehir etkileri yüksek olan örümcek ısırıklarında, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, ısırılan bölgede yanma ve uyuşukluk, halsizlik gibi semptomlar görülebildiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

Köyde sarıkız örümceği alarmı ​Ağrının Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Düzmeydan köyünde sarıkız örümceği alarmı verildi. Köyde birçok hanede bulunan sarıkız örümceği tedirginlik oluşturdu.

'Sarıkız' örümceği yeniden görüldü! Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda görüldüğü parkta paniğe neden olan ve vatandaşlar tarafından öldürülen Sarıkız örümceği, 10 gün aranın ardından yeniden ortaya çıktı.