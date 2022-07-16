Türkiye Gazetesi

DEKORASYON

TACİHAN YONGACI

tacihan.yongaci@tg.com.tr

Eviniz için bir avize seçerken dikkat etmeniz gereken pek çok ayrıntı bulunuyor. Avizeye karar verdiğinizde ilk yapmanız gereken şey o model için fiyat araştırması yapmak olmalıdır. Çünkü aynı model avize, birçok tedarikçide farklı fiyatlarla satılmaktadır. Eğer beğendiğiniz bir modeli daha ucuza almak isterseniz, muhakkak başka tedarikçilere de sormalısınız. Böylece ciddi anlamda tasarruf etmiş olursunuz. Size şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki fiyatlar yüzde 50’ye kadar fark edebiliyor. En son trend avize modelleri için internette de biraz araştırma yapmanızda fayda var. Bu şekilde avize seçimi için ciddi anlamda fikir edinebilirsiniz.

ÜCRETSİZ MONTAJA DİKKAT

Bir sonraki dikkat edeceğiniz nokta ise avizeyi aldığınız yer ücretsiz montaj yapıyor mu? Evet, bu çok önemli bir nokta. Çünkü, ev dekorasyonunuz için aynı yerden milyarlarca değerinde avize almış olabilirsiniz. E bu kadar alışveriş içinde ücretsiz montaj yapsınlar bir zahmet.

GARANTİ İSTEYİN

Gelelim diğer bir önemli hususa… Türkiye’deki avize satan birçok firma, avize modellerinin neredeyse tamamını Çin’den getiriyor. Dolayısıyla kırılan ve bozulan avizelerin garantisi de bizleri düşündürüyor. Avize seçimi yaptıktan sonra, avizeyi alacağınız yerden muhakkak sağlam bir garanti isteyin. Aksi hâlde, paranız çöpe gidebilir.

ENERJİ TASARRUFUNUN ÖNEMİ BÜYÜK

Peki enerji tasarrufu ne kadar önemli? Evet, eğer ev dekorasyonu yapıyorsanız sadece tasarıma odaklanmamalısınız. Enerji tasarrufu da çok önemli bir nokta. Eğer enerji tasarrufu ile tasarımı bir araya getirebilirseniz, işte o zaman yuvanızda etkileyici bir görünüm yakalayabilirsiniz. Tasarım yaparken hiçbir zaman tek yönlü düşünmeyin.

Dekoratif şık ürünlerle bayramlık evler Bayramda sevdiklerinizi şık ve dekoratif hediyeler ile mutlu edebilirsiniz. Bir tablo, şık bir lamba veya renkli kırlent takımı evlerin havasını değiştirecektir.