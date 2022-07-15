Türkiye Gazetesi

Yusuf Derin'in (21) sürücülüğünü yaptığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak çocuk parkındaki kaydıraklara çarptı. Kazada Yusuf Derin ve araçta bulunan Enes K. (19) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yusuf Derin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“ÖLÜMÜN TAKVİMİ YOK”

Henüz 21 yaşında olan Yusuf Derin'in, yakın bir tarihte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Derin'in, kendi fotoğrafının üzerine "Ölümün takvimi yok" yazdığı görüldü.

Yusuf Derin için Kozluk Camisinde cenaze namazı kılındı. Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Bağçeşme Mezarlığı'na götürüldü. Tabut götürüldüğü sırada yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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