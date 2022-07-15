Çıkan yangın tarlayı kül etti. Göynük ilçesi Karacalar köyü Doğantepesi mevkiinde İsmail Ünaler’e ait buğday ekili tarlada yangın çıktı.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Göynük ilçesi Karacalar köyü Doğantepesi mevkiinde İsmail Ünaler’e ait buğday ekili tarlada yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
ARAZİ KÜLE DÖNDÜ
Yangın, tarla yakınındaki ormanlık alana sıçramadan ekipler tarafından söndürülürken, buğday ekili arazi küle döndü.
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