Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da yaşanan korkunç olayda 7 yaşındaki B.A. arkadaşıyla birlikte dondurma aldıktan sonra caddeden karşıya geçmek için yola koştu.

Sağ taraftan gelen araçları görmeden yola atlayan B.A.'ya önce ticari taksi çarptı, ardından arkadan gelen otobüs ezdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ GÖZALTINDA

B.A. sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, küçük çocuğun ölüme koştuğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme yaparken, her iki araç sürücüsü de gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay yerine gelen B.A.'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

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