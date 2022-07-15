Türkiye Gazetesi

Siverek'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce arabasında saldırıya uğrayan bir genç hayatını kaybetti. Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, akşam saatlerinde ilçenin Seyfioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cihan Büyükbudak (25) idaresindeki otomobil seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen bir otomobilde bulunan kişi veya kişiler, arkadan yanaştıkları otomobilde bulunan Cihan Büyükbudak’a defalarca ateş etti.

Saldırganlar daha sonra otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan genç, vatandaşlar tarafından otomobil ile Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen, kurtarılamadı. Olay sonrası, bölgede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası, saldırının gerçekleşme anı güvenlik kameralarına saniye aniye yansıdı.

Polis saldırıyı gerçekleştirip, otomobil ile olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için geniş çapta çalışma başlattı.

Suikasti dünyayı sarsmıştı: Shinzo Abe'nin katilinden yeni itiraf Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katil zanlısının yeni ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı, annesinin takipçisi olduğu bir dini gruba bağış yapmak için ailesine ait 2 arsayı sattığını söyledi. Ailesinin daha sonra maddi olarak iflas ettiğini belirten saldırgan, Abe'nin bu grubu desteklediğine inandığı için suikastı gerçekleştirdiğini yineledi. İddialara konu olan dini gruptan yapılan açıklamada da saldırganın annesinin grubun takipçisi olduğu doğrulandı.

İstanbul trafiğinde hain suikast! İstanbul Avcılar'da trafikte duran aracın yolcu koltuğundan bulunan şahıs, arka arabadan inen 3 kişi tarafından kurşuna dizildi. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede can verdi.