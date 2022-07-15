Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi önce evde bulunan kasayı camdan attı sonra da evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı. Cami Kebir Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerindeki bir binanın 8. katında bulunan evde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan bir 21 yaşındaki genç, tek başına kaldığı sırada evdeki çelik kasayı camdan aşağı attı.

ÇOK SAYIDA EKİP YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Ardından evi ateşe veren şahıs kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dumanlarda binayı sardı. Bina sakinleri apartmandan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, yangın sırasında binada bulunan ve yoğun dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahıslar, bina önünde bekletilen ambulansta tedavi altına alındı. Polis ekipleri evi yaktığı iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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