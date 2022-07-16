Türkiye Gazetesi

Amanos Dağları’nda bulunan Zorkun Yaylası'na çıkan Adem Uçan, arkadaşının yayla evinin bahçesinde nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" ile karşılaştı.



Cep telefonuyla semenderi görüntüleyen Uçan, semenderi tekrar doğaya saldı.

SARI BENEKLİ SEMENDİR HAKKINDA

"Türk semenderi ya da Ortadoğu lekeli semenderi, Salamandridae familyasından, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail Irak ve İran'da yaşayan, 3 alt türü bulunan bir semender türü. Eskiden Avrupa lekeli semenderi türünün alt türü olarak sınıflandırılıyordu ve lekeli semender adı artık bu tür için de kullanılıyor.

Tunceli’de benekli semender görüntülendi Tunceli’de nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan benekli semender görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan 'Türk semenderi' Şırnak'ta görüntülendi Şırnak’a 35 kilometre uzaklıkta olan Hilal beldesinde nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi.