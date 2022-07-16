Türkiye Gazetesi

Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yapınca yolcular resmen dehşeti yaşadı. Uşak - Ulubey yolu üzerinde Şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ Köprülü Kavşağı’nda meydana gelen kazada Ulubey ilçesinde çalışan tarım işçilerini kent merkezine taşıyan S. A. (51)kontrolündeki 64 Y 0024 plakalı minibüs, kontrolün kaybolmasını sonucu yan devrildi.

İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada tarım işçisi Hasibe Bozkurt’un (56) hayatını kaybettiğini belirlerken araçtaki 20 yolcudan yaralı 14 işçiyi de çevre hastanelere kaldırdı.

ARKADAŞLARININ ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kaza yerindeki bazı işçiler de arkadaşlarının öldüğünü öğrenmelerinin ardından kısa süreli sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan inceleme çalışmaların ardından Hasibe Bozkurt’un cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ayrıca yaralılardan 3 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü ekiplerce gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma ekiplerce başlatıldı.

Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken bir anda devrildi. Kaza sonucu minibüste bulunan 17 tarım işçisi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, ölü ve yaralılar var Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün boş sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Bursa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı Bursa'nın Gemlik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi. Feci kazada çok sayıda kişi yaralandı.