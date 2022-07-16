Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Muğla Datça ve İzmir Çeşme, Urla ilçelerinde çıkan yangın korkutmuş ve ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Manisa'da ise bir orman yangını çıktı. Yangın görenleri ve duyanları korkuttu.

İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok kısa sürede müdahale edildi.

1 BUÇUK SAAT İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan ve karadan ekiplerin süratli müdahalesi sonucu yangın yaklaşık bir buçuk saat içinde kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 12 arazöz müdahale ederken bölgede 1 helikopterin ve personelin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

İzmir için kritik 'yangın' uyarısı: Önümüzdeki üç gün tehlikeli Havaların ısınması ile birlikte artan orman yangınları konusunda uyarıda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngörüldüğünü açıkladı.

Çıkan yangında buğday tarlası kül oldu Bolu’da tarlada çıkan ve nedeni henüz belli olmayan yangında buğday ekili arazi küle döndü.

Çeşme'deki yangında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı İzmir Çeşme ilçesinde önceki gün çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.