Türkiye Gazetesi

İstanbul'dan Sivas'ın Zara ilçesi Nasır köyüne tatile gelen İlyas Meral, doğa yürüyüşü yaptıktan sonra dönüş yolunda daha önce hiç görmediği bir canlı ile karşılaştı. Ayakları kanguru, kulakları tavşan, gövdesi fareye benzeyen canlıyı gören Meral, şaşkınlığını gizleyemedi.

SU İÇMEYEN HAYVAN OLARAK BİLİNİYOR

Hemen telefonuna sarılan Meral, hayatında ilk kez karşılaştığı hayvanı telefonun kamerası ile kayıt altına aldı. Daha sonra internetten araştırma yapan Meral, gördüğü hayvanın Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından asgari endişe altında bulunan Arap tavşanı (Allactaga williamsi) olduğunu öğrendi. Şaşırtıcı bir şekilde, Arap tavşanları su içmeyen hayvan olarak biliniyor. Bunun yerine, tükettikleri bitki ve böcekler onlara ihtiyaç duydukları hidrasyonu sağlıyor.

“DEĞİŞİK BİR CANLI”

İlyas Meral, değişik bir canlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Akşam karanlığı bastıktan sonra köye dönmek üzereyken yolun üzerinde bir canlı gördüm. Önce tavşan yavrusu zannettim, yoldan çekilmesini bekledim. Çekilmeyince indim, yoldan çıkarmak için. Baktım tavşan değil. Kanguruya benziyor. Fareye de benziyordu. Fare mi, kanguru mu tavşan yavrusu mu değişik bir canlı görmüştüm. Çok merak ettim. Önce fotoğrafını çektim sonra videosunu. Daha sonra yoldan çekilip ayrıldı, ben de eve geldim. Sonra kısa bir araştırma yaptıktan sonra bunun Kanguru faresi ya da Arap tavşanı olduğunu anladım” dedi.

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