Türkiye Gazetesi

Önceki günlerde Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangının ardından İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde de yangın çıkmıştı. Yangınlar yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınmıştı. Bugün ise Manisa'da bir yangın çıktı ve kısa sürede müdahale edildi. Böylece korkulan olmadı.

Şimdi ise İzmir'in Aliağa ilçesinde bir yangın çıktı. Yenişakran Mahallesi ile Bergama Kaşıkçı Mahallesi arasında bulunan ziraat arazisinde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR YANGINI SIÇRATTI

Yenişakran Mahallesi ile Bergama Kaşıkçı Mahallesi arasında bulunan ziraat arazisinde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi. Yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle ağaçlandırma sahasına sıçradı.

22 HAVA VE KARA ARACI İLE MÜDAHALE

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter ve 4 uçak havadan, 11 arazöz ve 2 su tankeri ise karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin alevleri kontrol alma çalışmaları sürerken, hava araçlarının geri gönderildiği, çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.

Manisa'da orman yangını Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İspanya’da orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangınında 2 bin 300 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi.

İzmir için kritik 'yangın' uyarısı: Önümüzdeki üç gün tehlikeli Havaların ısınması ile birlikte artan orman yangınları konusunda uyarıda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngörüldüğünü açıkladı.