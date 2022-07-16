Türkiye Gazetesi

Yaya geçidine dalan sürücü çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Çarşamba günü saat 10.30'da Esenler Çinçindere Caddesi'nde meydana gelen kazada trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı.

TARTIŞMA ÇIKINCA ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı. Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı. Elif A. ve Nisa S. yolun karşına geçmek isterken, şoför minibüsü üzerlerine sürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşlar şoföre tepki gösterdi. 2 kadın polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şoförü gözaltına aldı.

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