Türkiye Gazetesi

İki grup arasında çıkan kavgada olan 8 yaşındaki küçük çocuğa oldu. Geride ise gözü yaşlı anne ve baba kaldı. Dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

OYUN OYNARKEN CANINDAN OLDU

Kavga sırasında iki grup birbirine ateş ederken pompalı tüfekten çıkan saçmalar sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin'in karın bölgesine isabet etti. Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan küçük Muhammed, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ÖNCE TABUTUNA SARILDI SONRA CENAZE ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU

Cenazeyi teslim alan acılı baba Abdullah Hüseyin (34), göz yaşları içerisinde feryat ederek oğlunu öldürenlerin en ağır cezayı almasını istedi. Acılı babanın, oğlunun tabutuna sarılarak göz yaşı dökmesi ve cenazeyi taşıyan aracın peşinden koşması ise yürekleri dağladı.

Cenazeyi teslim almadan önce açıklamalarda bulunan acılı baba Abdullah Hüseyin, "Kardeşimin evine misafirliğe gitmiştik. O esnada sokakta silahlı kavga çıktı. O esnada oğlum silahlı kavganın arasında kaldı. Kavga sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalar oğlumun karnına isabet etti.

'BUNU YAPANLARIN TERÖRİSTTEN FARKI YOK'

O benim tek oğlumdu, daha 8 yaşındaydı. Oğlum benim ellerimde can verdi. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bunu yapanlara en ağır ceza verilsin. Allah bunu yapanların belasını versin. Ben ciğerim yandı, onların da ciğeri yansın. Bunu yapanların teröristten farkı yok. Benim tek oğlum gitti. Ciğerim yandı" diye konuştu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, küçük çocuğun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde silahlı kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, kavgaya karışan H. İ. K, T. G., A. T., Y. Ö. ve M.Y.’yi kısa sürede gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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