Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı ile 15 Temmuz'un aynı haftaya denk gelmesi ile birlikte resmi tatiller birleştirildi, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. 9 Temmuz Cumartesi başlayan tatil, yarın sona erecek. Bayram tatilini memleketinde ya da yazlık bölgelerde geçirenler dönüş yoluna geçti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN VATANDAŞLARA SMS'Lİ UYARI

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüleri ve yolcuları uyardı. Bakanlık gönderdiği SMS ile emniyet kemeri kullanımına dikkat çekerken, yasal hız sınırına da uyulmasını istedi. Mesajda, "Dönüş yolunda emniyet kemeri takılı, telefon uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun. Sevdiklerimize kavuşmak için trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından bayram dönüşü artan trafiğe dikkat çekerek, "Lütfen dönüş yolunda trafik kurallarına uyalım" mesajı paylaştı.

MUĞLA'DA TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA

Bayram tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Bodrum ilçesinde Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Yokuşbaşı mevkisindeki ana yol güzergahında trafik yoğunlaştı. Polis ekiplerinin, ulaşımın yavaşladığı kavşaklarda gerekli önlemleri alması sayesinde trafik akışı sürdü.

Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde yoğunluk oluşturdu.

SAMSUN-ANKARA YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine gidenler, dönüş yolunda öğle saatlerinden itibaren yoğunluğa yol açtı. Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla önemli geçiş güzergahlarından Samsun'un Havza ilçesinde, İstanbul ve Ankara istikametinde kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLUNDA ARAÇ KUYRUĞU

Bayram dolayısıyla İstanbul ve çevre illerden güneye seyahat eden tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İki günlük idari izin ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile tatillerini uzatanlardan dolayı otoyolun Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.

Hem İstanbul hem de İzmir yönlerinde akıcı bir trafik olduğu gözlenen otoyolda ekipler önlemlerini artırdı.

Tatil dönüşü dolayısıyla otoyoldaki hareketliliğin yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

TEM’İN BOLU GEÇİŞİNDE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM’in Bolu geçişinde, Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğunda akıcı yoğunluk yaşanıyor. Tatilin başlamasıyla birlikte İstanbul’dan Anadolu’ya geçişlerde yaşanan yoğunluk, geri dönüşlerde ise İstanbul yönünde yaşanıyor.

Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

Bayram tatili boyunca ölümlü kaza yaşanmadığını belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Bayram tatili uzun olunca vatandaşlarımız da kendi programlarına göre yavaş yavaş İstanbul’a ve Ankara’ya dönmeye başladılar. Biz de trafiği takip ediyoruz. Bayramın başlangıcında olduğu gibi trafik tedbirleri devam ediyor. Önemli noktalarda emniyet ve jandarma personelimiz tedbirlerini aldı. Vatandaşları hız, kemer takma konusunda uyarıyorlar. Şimdiye kadar Bolu ilinde trafik kazasında ölümlü olayımız meydana gelmedi. Maddi hasarlı ve hafif yaralı kazalar oldu. Trafik şu anda akıcı. Ankara ve İstanbul yönünde trafikle ilgili herhangi bir problem görünmüyor" diye konuştu.

Bakan Soylu duyurdu! Trafik kazalarında 28 kişi hayatını kaybetti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe ve Kurban Bayramının ilk 3 gününde trafik kazalarında 28 can kaybının yaşandığı belirterek, vatandaşlara ‘emniyet kemerini ihmal etmeyin’ çağrısında bulundu.