Türkiye Gazetesi

Yangın, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan bir oto galeriye ait araç parkında meydana geldi. Parkta bulunan ticari araçta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede aracın çevresinde bulunan diğer araçlara sıçradı.

16 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Vatandaşların yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan ticari araçları kısa sürede söndürdü. Yangında 16 araç yanarak küle döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, yanan araçlar havadan drone ile görüntülendi.

Antalya’da çıkan yangın seralara sıçradı Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın seralara sıçradı. Yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.