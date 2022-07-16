Türkiye Gazetesi

Döşemealtı ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi kapalı cuma pazarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan iki kadın, cep telefonuyla görüntülerini çektiklerini iddia ettikleri yabancı uyruklu M.E. adlı şahsa tepki gösterdi.

ÖNCE HASTANEYE SONRA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kadınların tepkisiyle esnaf ve çevredekiler M.E.’yi darp etti. Şüpheli aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. M.E., ambulansla hastaneye, ardından da karakola götürüldü.

Antalya’da çıkan yangın seralara sıçradı Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın seralara sıçradı. Yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.