Türkiye Gazetesi

Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar gişeleri mevkisinde, tır, hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada hafif yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Bir süre kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Güzergahtaki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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