Feci olay Diyarbakır’ın Silcan ilçesinde yaşandı.
İlçeye bağlı Gözderesi köyünde su kanalına giden genç serinlemek için suya girdi.
Suyun akıntılı olması nedeniyle dengesini kaybederek kayboldu.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, ANDA arama kurtarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.
AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak ve ekiplerin yaklaşık 5 saattir başlattığı arama çalışmaları neticesinde Uğurlu’nun cansız bedeni düştüğü yerden 10 kilometre ileride bulundu.