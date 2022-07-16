Türkiye Gazetesi

Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta, bina önüne atık su borusu döşenirken toprakta göçük meydana geldi.

O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve inşaat mühendisi Yasin Doğan, göçük altında kaldı.

İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı.

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan’ı göçük altından çıkarttı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ustaoğlu ve Doğan’ın cenazeleri, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'daki göçükte son işçinin de cesedine ulaşıldı Manisa'da su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Göçükte ölen işçinin son paylaşımında kahreden detay Kütahya Belediyesi'nde işçi olarak çalışan ve kanalizasyon kazısı esnasında yaşanan göçükte hayatını kaybeden vatandaşın, sosyal emdyadan yaptığı son paylaşım yürekleri burktu.