Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

TBMM Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Alt Komisyonu, İstanbul’da yaptığı toplantıda Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan ve 25 yıl yöneticilik yaptıktan sonra tır şoförlüğüne başlayan Altınay Bekar’ın başarı hikâyesini dinledi. Türkiye’nin ilk kadın tır şoförü olan Ekol Lojistik Sürücü Geliştirme Master’ı Altınay Bekar “Buraya son derece erkek egemen olarak düşünülen, gerçekte de öyle olan lojistik sektörünü temsilen geldim. Görevim sürücü geliştirme masterı. Bu görevin içerdiği zorlu bir yolumuz var, o da kadın tır şoförü yetiştirmek” dedi.

Sık sık alkışlanan Bekar’ın konuşmasının devamı şöyle: Kadının her alanda varlığını sürdürebilmesini istiyoruz. İstihdam sağlayan sektörlerde iş gücü kapılarını açmak için uğraşıyoruz. Ancak mesleğin kendine özgü zorlukları var. Bu sektör, sadece araç kullanmaktan ibaret bir şey değil, çok ciddi organizasyon içeriyor. Biz bu yola çıkarken ne kadar zor olacağını biliyorduk. Bu ehliyete sahip olan kadın sayısı Türkiye’de bir elin parmaklarını geçmez. Rol model geliştirmekte sıkıntı yaşadığımız için ben bizzat yollara çıkmak üzere hazırlanıyorum. Nitekim şu anda ehliyetlerim, bütün sertifikalarım mevcut. Tır şoförü eğitimleri, ehliyeti ve belgelerini almak 20 bin lira tutuyor. Biz şirket olarak bunu desteklemek üzere yola çıktık. Her kadının her akşam gideceği sıcacık bir evi yok. Bazı kitleler için bu meslek sığınacak bir yer olabilir.

Tır şoförleri ülkeden kaçıyor Türk tır şoförleri bir bir ülkeyi terk ediyor. Türkiye’de çalışma şartlarının kötü olduğunu belirten şoförler “Şirketler çok acımasız. Asgari ücret ile direksiyon sallıyoruz. Avrupa’da maaşlar 3 bin avro. Orada 8 saat, ülkemizde 17 saat direksiyon sallıyoruz” diye isyan etti.

Türk firmaları İngiltere ve AB ülkelerine tır şoförü gönderecek Türk lojistik firmaları İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerindeki tır şoförü ihtiyacını karşılamaya talip.